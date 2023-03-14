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Çin'in Ulusal Yasama Organı Kapanış Toplantısını Gerçekleştirdi

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Çin'in Ulusal Yasama Organı Kapanış Toplantısını Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin'in ulusal yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi, Pazartesi günü sabah saatlerinde ilk oturumunun kapanış toplantısını gerçekleştirdi.

Çin'in Ulusal Yasama Organı Kapanış Toplantısını GerçekleştirdiAynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda 14. Ulusal Halk Kongresi'nin (NPC) ilk oturumunun kapanış toplantısında konuşma yapıyor, 13 Mart 2023. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin'in ulusal yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi, Pazartesi günü sabah saatlerinde ilk oturumunun kapanış toplantısını gerçekleştirdi.

Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen toplantıya Xi Jinping ve diğer Çinli liderler katıldı.

Çin'in Ulusal Yasama Organı Kapanış Toplantısını GerçekleştirdiXi Jinping ve diğer Çinli liderleri, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda 14. Ulusal Halk Kongresi'nin (NPC) ilk oturumunun kapanış toplantısına katılıyor, 13 Mart 2023. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Çin'in Ulusal Yasama Organı Kapanış Toplantısını GerçekleştirdiXi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda 14. Ulusal Halk Kongresi (NPC) delegelerini selamlıyor, 13 Mart 2023. 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun kapanış toplantısından sonra delegelerle biraraya gelen Xi Jinping ve diğer Çinli liderler birlikte toplu fotoğraf çektirdi. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Çin'in Ulusal Yasama Organı Kapanış Toplantısını GerçekleştirdiXi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda 14. Ulusal Halk Kongresi (NPC) delegelerini selamlıyor, 13 Mart 2023. 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun kapanış toplantısından sonra delegelerle biraraya gelen Xi Jinping ve diğer Çinli liderler birlikte toplu fotoğraf çektirdi. (Fotoğraf: Ju Peng/Xinhua)

Çin'in Ulusal Yasama Organı Kapanış Toplantısını GerçekleştirdiXi Jinping ve diğer Çinli liderler, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun kapanış toplantısının ardından delegelerle biraraya gelerek toplu fotoğraf çektirdi, 13 Mart 2023. (Fotoğraf: Ding Lin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti 14 Mart Pekin Güncel Haberler

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