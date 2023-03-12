Çin'in Ulusal Yasama Organı, Devlet Konseyi Genel Sekreteri ve Bakanları Onayladı
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BEİJİNG, 12 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Pazar günü, 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun genel kurul toplantısında Devlet Konseyi'nin Genel Sekreteri ve 26 bakan ve yetkilisini onayladı.
BEİJİNG, 12 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Pazar günü, 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun genel kurul toplantısında Devlet Konseyi'nin Genel Sekreteri ve 26 bakan ve yetkilisini onayladı.
Liste şöyle:
Wu Zhenglong, Devlet Konseyi Genel Sekreteri
Qin Gang, Dışişleri Bakanı
Li Shangfu, Milli Savunma Bakanı
Zheng Shanjie, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı
Huai Jinpeng, Eğitim Bakanı
Wang Zhigang, Bilim ve Teknoloji Bakanı
Jin Zhuanglong, Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı
Pan Yue, Ulusal Etnik İşler Komisyonu Başkanı
Wang Xiaohong, Kamu Güvenliği Bakanı
Chen Yixin, Devlet Güvenliği Bakanı
Tang Dengjie, Sivil İşler Bakanı
He Rong, Adalet Bakanı
Liu Kun, Maliye Bakanı
Wang Xiaoping, İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Wang Guanghua, Doğal Kaynaklar Bakanı
Huang Runqiu, Ekoloji ve Çevre Bakanı
Ni Hong, Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı
Li Xiaopeng, Ulaştırma Bakanı
Li Guoying, Su Kaynakları Bakanı
Tang Renjian, Tarım ve Köy İşleri Bakanı
Wang Wentao, Ticaret Bakanı
Hu Heping, Kültür ve Turizm Bakanı
Ma Xiaowei, Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı
Pei Jinjia, Gazi İşleri Bakanı
Wang Xiangxi, Acil Durum Yönetimi Bakanı
Yi Gang, Çin Merkez Bankası Başkanı
Hou Kai, Ulusal Denetim Ofisi Genel Denetçisi.