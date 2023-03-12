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Çin'in Ulusal Yasama Organı, Devlet Konseyi Genel Sekreteri ve Bakanları Onayladı

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Çin'in Ulusal Yasama Organı, Devlet Konseyi Genel Sekreteri ve Bakanları Onayladı

BEİJİNG, 12 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Pazar günü, 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun genel kurul toplantısında Devlet Konseyi'nin Genel Sekreteri ve 26 bakan ve yetkilisini onayladı.

Çin'in Ulusal Yasama Organı, Devlet Konseyi Genel Sekreteri ve Bakanları OnayladıÇin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun beşinci genel kurul toplantısında oyunu kullanan bir delege, 12 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Yuguo/Xinhua)

BEİJİNG, 12 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Pazar günü, 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun genel kurul toplantısında Devlet Konseyi'nin Genel Sekreteri ve 26 bakan ve yetkilisini onayladı.

Liste şöyle:

Wu Zhenglong, Devlet Konseyi Genel Sekreteri

Qin Gang, Dışişleri Bakanı

Li Shangfu, Milli Savunma Bakanı

Zheng Shanjie, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı

Huai Jinpeng, Eğitim Bakanı

Wang Zhigang, Bilim ve Teknoloji Bakanı

Jin Zhuanglong, Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı

Pan Yue, Ulusal Etnik İşler Komisyonu Başkanı

Wang Xiaohong, Kamu Güvenliği Bakanı

Chen Yixin, Devlet Güvenliği Bakanı

Tang Dengjie, Sivil İşler Bakanı

He Rong, Adalet Bakanı

Liu Kun, Maliye Bakanı

Wang Xiaoping, İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Wang Guanghua, Doğal Kaynaklar Bakanı

Huang Runqiu, Ekoloji ve Çevre Bakanı

Ni Hong, Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı

Li Xiaopeng, Ulaştırma Bakanı

Li Guoying, Su Kaynakları Bakanı

Tang Renjian, Tarım ve Köy İşleri Bakanı

Wang Wentao, Ticaret Bakanı

Hu Heping, Kültür ve Turizm Bakanı

Ma Xiaowei, Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı

Pei Jinjia, Gazi İşleri Bakanı

Wang Xiangxi, Acil Durum Yönetimi Bakanı

Yi Gang, Çin Merkez Bankası Başkanı

Hou Kai, Ulusal Denetim Ofisi Genel Denetçisi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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