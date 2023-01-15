Çin'in Ulusal Doğa Koruma Alanındaki Tampon Bölgede 400 Milu Geyiği Doğaya Bırakıldı

Çin'in Shishou Milu Geyiği Ulusal Koruma Alanı'nda kısa süre önce 400 Milu geyiği yeni oluşturulan 8.000 mu'luk (yaklaşık 533 hektar) tampon bölgeye salındı.

"Sibuxiang", yani "dört hayvana da benzemez" lakabı takılan Milu geyiği, Çin'de birinci sınıf ulusal koruma altında.

Bu geyiklerin ata benzer yüzleri, eşek benzeri kuyruğu, inek benzeri toynakları ve geyik boynuzları bulunuyor.

Çin, bu değerli türleri korumak ve popülasyonunu artırmak için Hubei eyaletindeki Shishou Milu Geyiği Ulusal Doğa Koruma Alanı da dahil olmak üzere üç koruma alanı kurdu.

1990'larda Shishou koruma alanı, yurtdışından iki parti halinde 64 Milu geyiği getirdi.

Koruma alanındaki Milu geyiği sayısı son otuz yılda yaklaşık 2.500'e yükseldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuhan kentinden bildiriyor. (XHTV)