Çin'in Ulusal Botanik Bahçesi'ndeki Ceset Çiçekleri Açtı - Haberler

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Çin'in Ulusal Botanik Bahçesi'ndeki Ceset Çiçekleri Açtı

Xinhua - Güncel
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Çin'in Ulusal Botanik Bahçesi'ndeki Ceset Çiçekleri Açtı

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Botanik Bahçesi'nde iki ceset çiçeği açtı ve bu dünya genelinde yapay bitki yetiştirme kapsamındaki nesli tükenmekte olan türlerin ilk "grup çiçeklenmesi" oldu.

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Botanik Bahçesi'nde iki ceset çiçeği açtı ve bu dünya genelinde yapay bitki yetiştirme kapsamındaki nesli tükenmekte olan türlerin ilk "grup çiçeklenmesi" oldu.

Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Botanik Bahçesi'nde çiçek açan bir ceset çiçeğinin içi görülüyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Botanik Bahçesi'nde bir personel, açan bir ceset çiçeğini ölçüyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Botanik Bahçesi'nde bir personel, açan bir ceset çiçeğinin sıcaklığını kontrol ediyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Xinhua / Güncel

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