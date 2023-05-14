Çin'in Ultra Yüksek Çözünürlüklü Video Sektörü 430 Milyar Doları Aştı

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in ultra yüksek çözünürlüklü video sektörünün hacmi 2022 yılı sonunda 3 trilyon yuanı (yaklaşık 431,8 milyar ABD doları) aştı.

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in ultra yüksek çözünürlüklü video sektörünün hacmi 2022 yılı sonunda 3 trilyon yuanı (yaklaşık 431,8 milyar ABD doları) aştı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na bağlı Çin Bilişim Endüstrisi Geliştirme Merkezi'ne (CCID) göre sektörün tüm hacminin 600 milyar yuanlık payını Çin'in güneyindeki Guangdong eyaleti oluşturdu.

Merkez, Çin'in halihazırda sekiz 4K yayın kanalına ve iki 8K kanalına sahip olduğunu ve bunun da sektörün büyümesine yardımcı olduğunu kaydetti. Çin ayrıca 8K kameralar, 8K monitörler ve 8K görüntü sensörleri gibi önemli ürünleri geliştirerek bu sektörü sanayileştirdi.

CCID'ye göre sektörün daha da geliştirilmesi adına ev ve araba ses ve görüntü sistemleri, telekonferans sistemleri, çevrim içi akış sistemleri ve ticari görüntüleme sistemlerine odaklanılabilir.

Çin geçen Kasım ayında sırasıyla grafen, sanal gerçeklik ve ultra yüksek çözünürlüklü video sektörlerini geliştirmek üzere üç yeni ulusal üretim inovasyon merkezinin kurulmasını onaylamıştı.