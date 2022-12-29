Çin'in Ulaştırma Yatırımları Ocak-Kasım Döneminde Yüzde 5,8 Arttı

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Renhuai ile Zunyi kentlerini birbirine bağlayan otoyol üzerindeki Dafaqu büyük köprüsü görülüyor, 14 Aralık 2022. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)

BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü yayınlanan resmi veriler, ülkenin ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımlarının, Ocak-Kasım döneminde istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü gösterdi.

Çin Ulaştırma Bakanlığı'na göre, 2022 yılının ilk 11 ayında ulaştırma yatırımları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,8 artışla 3,5 trilyon yuan (yaklaşık 502 milyar ABD doları) oldu.

Yatırımların yaklaşık 2,6 trilyon yuanı karayolu inşasına kanalize edilirken bu miktar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 arttı.

Suyolu geliştirme yatırımları ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,2 artışla 147,8 milyar yuana yükseldi.

Sadece Kasım ayında ulaştırma yatırımları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,9 artışla 369,5 milyar yuan olarak gerçekleşti.