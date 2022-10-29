Çin'in Ulaştırma Yatırımı İlk Üç Çeyrekte Yüzde 6,3 Arttı

BEİJİNG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın Cuma günü yayınladığı veriler, ülkenin ulaştırma sektörünün bu yılın ilk üç çeyreğinde sabit varlık yatırımlarında istikrarlı bir büyüme kaydetmeye devam ettiğini gösterdi.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan Eyaleti'nde bulunan Yuxi-Chuxiong Otoyolu'nun bir bölümü görülüyor, 26 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)

BEİJİNG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın Cuma günü yayınladığı veriler, ülkenin ulaştırma sektörünün bu yılın ilk üç çeyreğinde sabit varlık yatırımlarında istikrarlı bir büyüme kaydetmeye devam ettiğini gösterdi.

Bakanlığa göre, bu dönemde sektördeki sabit varlık yatırımı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artışla 2,7 trilyon yuan (yaklaşık 376,58 milyar ABD doları) oldu.

Üçüncü çeyrekte yatırım, ikinci çeyreğe kıyasla 0,8 yüzde puan hızlanarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 arttı.

Ocak ve Eylül ayları arasında kara yolu inşaatına yapılan yatırım bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 yükselerek yaklaşık 2,06 trilyon yuana ulaştı.

Aynı dönemde su yolu inşaatına yapılan yatırım bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artışla 112,4 milyar yuana ulaştı.