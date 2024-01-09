Çin'in Ulaştırma Sektörüne Yapılan Yatırımlar Arttı

BEİJİNG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin'in ulaştırma sektörüne yapılan sabit varlık yatırımları 2023 yılının ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 arttı.

Çin Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre söz konusu dönemde toplam yatırım 3,6 trilyon yuan (yaklaşık 506,84 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

Detaylı bakıldığında, karayollarına yapılan sabit varlık yatırımı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artarak 2,6 trilyon yuana yükseldi.

Veriler, Çin'in su yollarına yapılan yatırımın ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,7 artarak 182,9 milyar yuana ulaştığını ortaya koydu.