Çin'in Uçurum Kenarındaki Jindeng Tapınağı Mağaraları Ziyaretçilerini Büyülüyor
Güncel Haberler
Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Pingshun ilçesinde bulunan Jindeng Tapınağı Mağaraları, yaklaşık 1.700 metre yükseklikteki bir kayalığın üzerinde yer alıyor.
Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Pingshun ilçesinde bulunan Jindeng Tapınağı Mağaraları, yaklaşık 1.700 metre yükseklikteki bir kayalığın üzerinde yer alıyor.
Tapınaktaki yazıtlar, Jindeng Tapınağı Mağaraları'nın Kuzey Qi Hanedanlığı (550-557) döneminde kurulduğunu ve günümüze ulaşan mağaraların, nişlerin ve heykellerin Ming Hanedanlığı (1368-1644) döneminden kaldığını gösteriyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Taiyuan'dan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel