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Çin'in üçüncü uçak gemisi Fujian ilk seyir denemesini tamamladı

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Çin'in üçüncü uçak gemisi Fujian, sürüş ve elektrik sistemleri ile diğer ekipmanlarının test edildiği sekiz gün süren seyir denemesini tamamlayarak Shanghai Jiangnan Tersanesi'ne döndü.

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in üçüncü uçak gemisi Fujian, ilk seyir denemesini tamamlayarak Çarşamba günü saat 15.00 sularında Shanghai Jiangnan Tersanesi'ne döndü.

Sekiz gün süren seyir denemesinde sürüş ve elektrik sistemleri ile diğer ekipmanlarının test edildiği Fujian uçak gemisi, beklenen sonuçları elde etti. Uçak gemisi bir sonraki aşamada belirlenen planlara göre sonraki testleri gerçekleştirecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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