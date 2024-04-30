Çin'in üçüncü uçak gemisi Fucien deniz testlerine başlıyor

Çin'in Haziran 2022'de suya indirdiği üçüncü uçak gemisi "Fucien"in bu hafta deniz testlerine başlayabileceği bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Şanghay Deniz Güvenliği İdaresi, Fucien'in tutulduğu Ciangnan Tersanesi'nin yakınında, Yangzı Nehri'nin Doğu Çin Denizi'ne döküldüğü bölgede "askeri faaliyet" uyarısı yayımladı.

Uyarıda, 1-9 Mayıs'ta yürütülecek faaliyetle ilgilisi olmayan gemilerin bölgeye girişinin yasaklanacağı bildirildi.

Öte yandan ayrı bir trafik kontrol uyarısında, gemilerin Yangzı Nehri'nin ağzındaki derin su kanalından izin almadan çıkmaması gerektiğini belirtildi.

Gazetenin görüşüne başvurduğu askeri uzmanlar, uyarının yapıldığı alanın 68 kilometre uzunluğunda 57 kilometre genişliğindeki bir bölgeyi kapsadığı, bunun büyük askeri gemilerin denizde test edilmesine uygun olduğuna dikkati çekti.

Fucien uçak gemisinin Komutan Yardımcısı Çien Şumin, bu yılın başında, geminin deniz testlerinin 2024 yılı içinde yürütüleceğini bildirmişti.

Çin'in üçüncü uçak gemisi

Çin'in güney eyaletlerinden Fucien'in adını taşıyan gemi, 17 Haziran 2022'de Şanghay'daki Ciangnan Tersanesi'nde suya indirilmişti.

"Tip 003" olarak sınıflandırılan 80 bin tonluk savaş gemisinde, Elektromanyetik Uçak Kalkış Sistemi (EMALS) adı verilen ileri teknoloji fırlatma rampası bulunuyor.

Liaoning ve Şandong'un ardından Çin donanmasına katılan üçüncü uçak gemisi olan Fucien, hem tasarımı hem de üretimi yerli ilk örnek olma özelliği taşıyor.

Çin'in, kuzeydoğu eyaleti Liaoning'in adını taşıyan ilk uçak gemisi, 1998'de Ukrayna'dan alınan Varyag uçak gemisinin iskeleti üzerine inşa edilmiş ve 2012'de hizmete girmişti.

Bir başka Kuzeydoğu eyaletinin adını taşıyan Şandong uçak gemisi ise Liaoning'in tasarımı kopya edilerek Çin'de üretilmiş ve 2017'de hizmete alınmıştı.

Gemi sayısı bakımından dünyanın en büyük donanmasına sahip bulunan Çin, 2035 yılına kadar en az 6 uçak gemisi filosu oluşturmayı planlıyor.