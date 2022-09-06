Çin'in Üç Değerli Kovid-19 Aşısı Şili'de Klinik Araştırmalar İçin Onaylandı

BEİJİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çinli aşı geliştiricisi Sinovac, Omicron varyantlarına karşı üç değerli (trivalan) ve tek değerli (monovalan) olmak üzere iki Çin inaktif aşısının Şili'deki klinik araştırmalar için onay aldığını duyurdu. Çinli biyofarmasötik şirketine göre, üç değerli aşı, orijinal Kovid-19 suşunun yanı sıra Delta ve Omicron varyantlarını da hedefliyor. Klinik öncesi çalışmalar, iki aşının güvenli ve etkili olduğunu gösterdi. Önümüzdeki klinik araştırmalarda, dört doz Kovid-19 aşısı yaptırmış 18 yaş üstü yetişkinler arasında iki aşının immünojenisitesini incelemek için çok merkezli, rastgele, çift kör ve pozitif kontrollü bir yöntem benimsenecek.

Araştırma, iki gruba ayrılacak 826 katılımcıdan oluşacak. Şirket, heterolog grubun, şirket tarafından geliştirilen iki doz CoronaVac aşısı yaptırdıktan sonra güçlendirici aşı olarak iki doz mRNA veya adenovirüs vektör aşısı yaptıran kişilerden oluşacağını, homolog grubun ise dört doz CoronaVac aşısı yaptıran kişileri içereceğini söyledi. Heterolog grupta, 576 katılımcı bir doz üç değerli aşı veya Omicron aşısı veya CoronaVac ile aşılanacak ve ikinci gruptaki diğer kişilere bir doz üç değerli aşı veya Omicron aşısı yapılacak. Şirket, araştırmanın ayrıca, üç değerli aşı tarafından indüklenen antikorların çeşitli suşları nötralize etme kapasitesini de değerlendireceğini söyledi. Şirket, Omicron varyantlarına karşı aşının Çin ana karasında ve Hong Kong'da klinik denemelere başladığını ve bu ay aşının immünojenisite ve güvenlik verilerinin alınmasının beklendiğini belirtti.