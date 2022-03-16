Çin'in Tutumu Neden Önemli?

Batı karşıtı söylemlerinde ortak noktada buluşan Rusya ve Çin, son yıllarda bağlarını başta ekonomik ve stratejik, her alanda geliştirdi. Ukrayna işgali ise 4 bin kilometrelik kara sınırı paylaşan iki ülke ilişkilerini hassas bir noktaya taşıdı. Uzmanlar Çin'in tutumunu VOA Türkçe'ye değerlendirdi

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