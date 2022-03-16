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Çin'in Tutumu Neden Önemli?

DailyMotion.com - Güncel
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Batı karşıtı söylemlerinde ortak noktada buluşan Rusya ve Çin, son yıllarda bağlarını başta ekonomik ve stratejik, her alanda geliştirdi.

Batı karşıtı söylemlerinde ortak noktada buluşan Rusya ve Çin, son yıllarda bağlarını başta ekonomik ve stratejik, her alanda geliştirdi. Ukrayna işgali ise 4 bin kilometrelik kara sınırı paylaşan iki ülke ilişkilerini hassas bir noktaya taşıdı. Uzmanlar Çin'in tutumunu VOA Türkçe'ye değerlendirdi

DailyMotion.com / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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