Üye Girişi
Haberler

Çin'in Tüketim Malları Takas Programı Ekonomiye Canlılık Getiriyor

Çin'in Tüketim Malları Takas Programı Ekonomiye Canlılık Getiriyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, tüketim malları takas programıyla 1,4 milyon otomobil hurdaya ayırma ve yenileme sübvansiyonu başvurusu aldı. Tüketim, bu yılın ilk yarısında ekonomik büyümeye 60,5 oranında katkı sağladı.

TİANJİN, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in tüketim malları takas programı, yeni pazar taleplerini harekete geçirdi. Şu ana kadar 1,4 milyonun üzerinde otomobil hurdaya ayırma ve yenileme sübvansiyonu başvurusu kaydedildi.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Sheng Qiuping, Cuma günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde başlayan 2024 Haihe Uluslararası Tüketim Forumu'nda yaptığı açıklamada, Çarşamba günü itibarıyla ülke genelinde 10,8 milyondan fazla tüketicinin Çin'in tüketim malları yenileme programına dahil olan yaklaşık 15,6 milyon adet ev aleti satın aldığını söyledi.

Bakan yardımcısına göre, ev aletleri ticaretinde toplam 73,36 milyar yuanlık (yaklaşık 10,3 milyar ABD doları) satış yapıldı.

Sheng, bu yılın ilk yarısında tüketimin tek başına Çin'in ekonomik büyümesine yüzde 60,5 oranında katkıda bulunduğunu ve GSYİH büyümesini 3 yüzde puan artırdığını söyledi.

Sheng, bakanlığın tüketimi daha da arttırmak ve piyasanın istikrarlı ve olumlu ivmesini pekiştirmek için diğer departmanlarla el ele vereceğini söyledi.

Bu yılın Mart ayında Çin, iç talebi genişletmek ve ekonomiyi desteklemek için ekipman ve tüketim malları yenileme programını uygulamaya yönelik bir eylem planı açıkladı. Temmuz ayında, ultra uzun vadeli özel hazine bonoları yoluyla 300 milyar yuanlık ekstra fon enjeksiyonu ile programa yönelik politika desteğini daha da arttırdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Otomobil Politika Ekonomi Finans Güncel

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

 'Yenidoğan Çetesi'nin katlettiği bebeğin babası, ölüm belgesindeki detaya isyan etti

Fırat Sarı'nın kurban ettiği bebeğin babası ölüm belgesindeki detaya isyan etti

 Yenidoğan çetesinin çalıştığı özel hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çetenin çalıştığı özel hastanenin ruhsatı iptal edildi
AK Partili vekilden kendilerini eleştirenlere sert yanıt: O yolları baban mı açtı?

Bu nasıl bir üsluptur sayın vekil: O yolları baban mı açtı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef eli böğründe tarifi! En güzel eli böğründe tarifi! Eli böğründe tarifi nasıl yapılır? Eli böğründe için malzemeler! Ali Çuhadar kimdir? MasterChef Kahramanmaraşlı Ali Çuhadar kimdir? Antalya elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Rıza Uçan kimdir? Sağlık Bakanlığı görevinden neden alındı? 19-20 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Güney Sudan Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Ergin kimdir? Metin Ergin hayatı ve biyografisi Adana elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.