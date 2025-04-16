Çin'in Tüketim Malları Perakende Satışları İlk Çeyrekte Artış Gösterdi

BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin'de tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan tüketim malları perakende satışları 2025 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre söz konusu artış, 2024 seviyesine göre 1,1 yüzde puan daha hızlı olarak gerçekleşti. Tüketim mallarının toplam perakende satışları ocak-mart döneminde 12,47 trilyon yuana (yaklaşık 1,73 trilyon ABD doları) ulaştı.

Mart ayında ise perakende satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak, yılın ilk iki ayında kaydedilen yüzde 4'lük büyümenin üzerine çıktı.