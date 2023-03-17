Çin'in Tropik Şehri Sanya'da Kasımpatılar Çiçek Açtı

Çin'in Hainan eyaletindeki tropik şehir Sanya'da yüzbinlerce kasımpatı geniş bir tarlada çiçek açtı.

Genellikle sonbaharda çiçek açan kasımpatılar, çoğunlukla Çin'in kuzey ve orta bölgelerinde, sıcaklıkların büyümelerine en uygun olduğu yerlerde ekiliyor.

2021'den beri bir araştırma ekibi, Sanya'da bu çiçeğin belirli türlerini yetiştirerek bir endüstriyel kasımpatı tarım zinciri oluşturmaya çalışıyor.

SES 1 (Çince): YUAN SHİFENG, Nanjing Ziraat Üniversitesi Sanya Enstitüsü:

"Hainan'da yıl boyunca don görülmez, yani kış boyunca da kasımpatı ekmeye devam edebiliyoruz. Bu nedenle, tüm yıl boyunca taze kasımpatı sağlayabiliyoruz."

Araştırma ekibi, çabalarının yerel köylülerin gelirlerini daha da artırmasına yardımcı olacağını umarak şehirde kasımpatı geliştirilmesini teşvik etmeyi planlıyor.

SES 2 (Çince): YUAN SHİFENG, Nanjing Ziraat Üniversitesi Sanya Enstitüsü:

"Bunlar bu alandaki süs kasımpatıları ve manzarayı zenginleştiriyorlar. Japonya ve Güney Kore gibi Doğu Asya ülkelerine de kesme çiçek ihraç ediyoruz. Dahası, kasımpatılar işlem gördükten sonra çay ya da yüz temizleme kremi, ruj ya da oje gibi kozmetik ürünlere de dönüştürülebiliyor. Tüm bu endüstriler, yerel çiftçilerin üretimlerini ve gelirlerini artırmalarına yardımcı oluyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Haikou'dan bildiriyor.(XHTV)