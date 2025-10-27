Haberler

Çin'in Toptan ve Perakende Sektöründe Güçlü Büyüme

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, 2025 yılının ilk 9 ayında toptan ve perakende sektörlerinde %5,6'lık bir büyüme kaydederek iç talebin genişlemesine önemli bir destek sağladı. Toptan ticaret karları %8,2, perakende mal satışları ise %4,6 arttı.

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in toptan ve perakende sektörleri, 2025 yılının ilk 9 ayında güçlü bir büyüme kaydederek ülkede iç talebin genişlemesine sağlam bir destek sağladı.

Çin Ticaret Bakanlığı yetkilisi, pazartesi günü Ulusal İstatistik Bürosu verilerine atıfla ocak-eylül döneminde ülkenin toptan ve perakende ticaretinin katma değerinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 10,5 trilyon yuana (yaklaşık 1,48 trilyon ABD doları) ulaştığını ve ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 10,3'ünü oluşturduğunu söyledi.

Söz konusu dönemde toptan ticaret sektöründe kilit önemdeki emtia piyasalarının karları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2, endüstriyel tüketim malları piyasalarının karlarıysa yüzde 17,9 arttı.

Perakende sektörüne bakıldığında ise 2025 yılının ilk üç çeyreğinde perakende mal satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artışla 32,5 trilyon yuana yükseldi.

Çin'in kırsal bölgelerindeki çevrimiçi perakende satışlar, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artış kaydederken, e-ticaret platformları üzerinden tarım ürünleri satışları da yüzde 9,6 arttı.

Bakanlık, ülkede uygulanan tüketim malları takas programı kapsamında bu yıl yaklaşık 126 milyon yeni beyaz eşyanın satıldığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı

İnfial yaratan görüntü! Adliyeyi karıştıran kişi bakın kim çıktı
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
Seçim adayı, vegan protestocu sanılarak canlı yayından kovuldu

Seçim adayı, vegan protestocu sanılarak canlı yayından kovuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.