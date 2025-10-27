Çin'in Toptan ve Perakende Sektöründe Güçlü Büyüme

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in toptan ve perakende sektörleri, 2025 yılının ilk 9 ayında güçlü bir büyüme kaydederek ülkede iç talebin genişlemesine sağlam bir destek sağladı.

Çin Ticaret Bakanlığı yetkilisi, pazartesi günü Ulusal İstatistik Bürosu verilerine atıfla ocak-eylül döneminde ülkenin toptan ve perakende ticaretinin katma değerinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 10,5 trilyon yuana (yaklaşık 1,48 trilyon ABD doları) ulaştığını ve ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 10,3'ünü oluşturduğunu söyledi.

Söz konusu dönemde toptan ticaret sektöründe kilit önemdeki emtia piyasalarının karları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2, endüstriyel tüketim malları piyasalarının karlarıysa yüzde 17,9 arttı.

Perakende sektörüne bakıldığında ise 2025 yılının ilk üç çeyreğinde perakende mal satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artışla 32,5 trilyon yuana yükseldi.

Çin'in kırsal bölgelerindeki çevrimiçi perakende satışlar, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artış kaydederken, e-ticaret platformları üzerinden tarım ürünleri satışları da yüzde 9,6 arttı.

Bakanlık, ülkede uygulanan tüketim malları takas programı kapsamında bu yıl yaklaşık 126 milyon yeni beyaz eşyanın satıldığını kaydetti.