Çin'in Tokyo Büyükelçisi: Japonya, Çin'i Doğru Bir Şekilde İdrak Etmeli

Çin'in Tokyo Büyükelçisi Wu Jianghao, Japonya'nın Çin'i temelde doğru bir şekilde idrak etmesi ve yapıcı bir tutumla ikili ilişkilerin istikrarlı gelişimini gerçekten desteklemesi gerektiğini söyledi.

Çin'in Tokyo Büyükelçisi Wu Jianghao, Japonya'nın Çin'i temelde doğru bir şekilde idrak etmesi ve yapıcı bir tutumla ikili ilişkilerin istikrarlı gelişimini gerçekten desteklemesi gerektiğini söyledi.

Wu söz konusu açıklamaları Cuma günü Tokyo'daki Japonya Ulusal Basın Kulübü'nde düzenlenen bir basın toplantısında yaptı.

SES 1 (Japonca): WU JİANGHAO, Çin'in Tokyo Büyükelçisi:

"Japonya Çin'i temelde doğru bir şekilde anlamalı, stratejik bağımsızlığı benimsemeli, çağın eğilimini kavramalı ve yapıcı bir tutumla ikili ilişkilerin istikrarlı gelişimini gerçekten desteklemeli."

Taiwan meselesiyle ilgili olarak ise Büyükelçi, Japonya'nın Çin'in içişlerine karışmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

SES 2 (Japonca): WU JİANGHAO, Çin'in Tokyo Büyükelçisi:

"Aşılmaması gereken kırmızı bir çizgi olarak Taiwan meselesi Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer alıyor ve Çin-Japonya ilişkilerinin temelini ilgilendiriyor. 'Taiwan'daki olağanüstü durum Japonya'daki olağanüstü durumdur' şeklindeki yanlış yorum saçma ve tehlikeli. Tamamen Çin'in iç meselesi olan konuları Japonya'nın güvenliği ile ilişkilendirmek mantıksız ve ilişkilere zarar veriyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Tokyo'dan bildiriyor.

(XHTV)