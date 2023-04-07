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Çin'in Ticari Taşıyıcı Roketi Uzaya Fırlatıldı

Çin'in Ticari Taşıyıcı Roketi Uzaya Fırlatıldı

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JİUQUAN, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin, SQX-1 katı yakıtlı ticari taşıyıcı roketini ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Cuma günü Beijing saatiyle 12.00'de başarılı bir şekilde uzaya fırlattı.

Çin'in Ticari Taşıyıcı Roketi Uzaya FırlatıldıÇin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden bir SQX-1 katı yakıtlı ticari taşıyıcı roketi uzaya gönderiliyor, 7 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

JİUQUAN, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin, SQX-1 katı yakıtlı ticari taşıyıcı roketini ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Cuma günü Beijing saatiyle 12.00'de başarılı bir şekilde uzaya fırlattı.

Uçuş, roketin genel programını teyit edecek ve uçuş verileri toplayacak.

Bu görev, SQX-1 ticari taşıyıcı roketinin 5. uçuş görevi oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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