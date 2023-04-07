Çin'in Ticari Taşıyıcı Roketi Uzaya Fırlatıldı
Güncel Haberler
JİUQUAN, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin, SQX-1 katı yakıtlı ticari taşıyıcı roketini ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Cuma günü Beijing saatiyle 12.00'de başarılı bir şekilde uzaya fırlattı.
JİUQUAN, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin, SQX-1 katı yakıtlı ticari taşıyıcı roketini ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Cuma günü Beijing saatiyle 12.00'de başarılı bir şekilde uzaya fırlattı.
Uçuş, roketin genel programını teyit edecek ve uçuş verileri toplayacak.
Bu görev, SQX-1 ticari taşıyıcı roketinin 5. uçuş görevi oldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel