Çin'in Ticaret Konseyi, Firmalara Yardımcı Olmak İçin Yurtdışı Ticaret Fuarı Projelerini Destekliyor

BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Konseyi sözcüsü Sun Xiao, şirketlerin sipariş alımlarına ve pazarlarını genişletmelerine yardımcı olmak amacıyla yurtdışında ekonomik ve ticari fuar projeleri için onay sürecinin ilerletildiğini açıkladı.

BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Konseyi sözcüsü Sun Xiao, şirketlerin sipariş alımlarına ve pazarlarını genişletmelerine yardımcı olmak amacıyla yurtdışında ekonomik ve ticari fuar projeleri için onay sürecinin ilerletildiğini açıkladı.

Sun Xiao konuyla ilgili basın toplantısında, Kasım ayının başından bu yana Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi'nin Kasım 2022-Şubat 2023 arası 15 yurtdışı ekonomik ve ticari fuar projesine yeşil ışık yaktığını söyledi.

Yurtdışı fuar projelerinin 13'ü katılım düzeyinde gerçekleşirken, ikisinde Çinli şirketler ev sahibi olacak. Projeler, aralarında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu sekiz ülkede planlanıyor ve tekstil, spor malzemeleri, elektronik ve tüketim maddeleri gibi sektörleri kapsıyor.

Sun, ilgili projelerin en büyük sergi alanının 10 bin metrekareyi bulduğunu söyledi.

Dış ticaret ve dış yatırımı istikrara kavuşturma çabalarını sürdüren Çin, bu yılın başlarında şirketlerin yurtdışı sergilere katılması ve iş görüşmeleri yürütmesi için hizmetlerini geliştirmeye karar verdi.