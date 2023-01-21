Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde Düşen Çığda 28 Kişi Öldü, Kurtarma Çalışmaları Tamamlandı

LHASA, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Nyingchi kentini vuran çığda 28 kişi öldü. Arama kurtarma operasyonu Cuma günü saat 17.30'da sona erdi.

Salı günü saat 19: 50'de meydana gelen çığ, Nyingchi'deki Medog ilçesi ile Pad kasabasını birbirine bağlayan bir tünelin çıkışında otoyolu kapatarak insanların ve araçların içeride tutsak kalmasına neden oldu.

Olay üzerine kurulan acil kurtarma karargahı, itfaiyeciler, askeri birlikler, bölgeden yetkililer ve halktan oluşan 1.300'den fazla kişinin son birkaç gün içinde 236 set ekipman kullanarak arama kurtarma çalışmalarına katıldığını söyledi.

Bölgedeki dağlar çok dik ve yollar engebeli. Acil kurtarma karargahına göre çığ, Salı günü kuvvetli rüzgarlar ve artan sıcaklıklar yüzünden tetiklendi.