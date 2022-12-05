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Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde Bir Kar Leoparı Doğaya Salındı

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Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde Bir Kar Leoparı Doğaya Salındı

LHASA, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin'de türü en üst düzeyde koruma altında olan bir kar leoparı, ülkenin güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'nın kırsal bölgesinde kurtarıldıktan aylar sonra Lhasa'ya bağlı Lhunzhub ilçesinde vahşi doğaya salındı, 4 Aralık 2022. (Fotoğraf:

LHASA, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin'de türü en üst düzeyde koruma altında olan bir kar leoparı, ülkenin güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'nın kırsal bölgesinde kurtarıldıktan aylar sonra Lhasa'ya bağlı Lhunzhub ilçesinde vahşi doğaya salındı, 4 Aralık 2022. (Fotoğraf: Chogo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Tibet Güncel Haberler

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