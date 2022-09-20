Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde Arpa Hasadı Güncel Haberler LHASA, 20 Eylül (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Xigaze kentinin Gyangze ilçesine bağlı Rasog kasabasında bulunan dağlık arazideki arpa tarlasında çalışan hasat makineleri görülüyor, 19 Eylül 2022. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua) LHASA, 20 Eylül (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Xigaze kentinin Gyangze ilçesine bağlı Rasog kasabasında bulunan dağlık arazideki arpa tarlasında çalışan hasat makineleri görülüyor, 19 Eylül 2022. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Eylül Tibet Güncel Haberler

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