Çin'in Tibet Bölgesindeki Potala Sarayı'ndan Kar Manzarası
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LHASA, 25 Şubat (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da kar yağışı sonrasında Potala Sarayı'nın manzarası görülüyor, 24 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shen Hongbing/Xinhua)
LHASA, 25 Şubat (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da kar yağışı sonrasında Potala Sarayı'nın manzarası görülüyor, 24 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shen Hongbing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel