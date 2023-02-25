Çin'in Tibet Bölgesindeki Potala Sarayı'ndan Kar Manzarası Güncel Haberler LHASA, 25 Şubat (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da kar yağışı sonrasında Potala Sarayı'nın manzarası görülüyor, 24 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shen Hongbing/Xinhua) LHASA, 25 Şubat (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da kar yağışı sonrasında Potala Sarayı'nın manzarası görülüyor, 24 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shen Hongbing/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Tibet Güncel Haberler

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