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Çin'in Tibet Bölgesindeki Çığ Felaketi Sonrasında Arama Kurtarma Çalışmaları

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Çin'in Tibet Bölgesindeki Çığ Felaketi Sonrasında Arama Kurtarma Çalışmaları

LHASA, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin Nyingchi kentinde çığ düşen alanda çalışan kurtarma görevlileri, 20 Ocak 2023. Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin Nyingchi kentinde çığ düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.

LHASA, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin Nyingchi kentinde çığ düşen alanda çalışan kurtarma görevlileri, 20 Ocak 2023.

Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin Nyingchi kentinde çığ düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti. Arama ve kurtarma çalışmalarına Cuma günü yerel saatle 17.30'da son verildi. (Fotoğraf: Sun Fei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Tibet Güncel Haberler

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