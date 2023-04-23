Çin'in Tibet Bölgesindeki Biyolojik Çeşitlilik Koruma Çalışması Sonuç Veriyor

Dünyanın en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip bölgelerinden biri olan Çin'in Tibet bölgesi, son yıllarda ekolojik ve biyolojik çeşitlilik korumasında önemli başarılar elde etti.

Dünyanın en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip bölgelerinden biri olan Çin'in Tibet bölgesi, son yıllarda ekolojik ve biyolojik çeşitlilik korumasında önemli başarılar elde etti.

Tibet'te, plato biyolojik çeşitliliği korumak için ilk gen bankası kuruldu. Gen Bankası'nda şu anda 2.000'den fazla türden yaklaşık 8.500 gen örneği saklanıyor.

Buna ek olarak, bölgenin kilit alanlarındaki biyolojik çeşitliliğin korunmasına yardımcı olacak önemli bir biyolojik kaynaklar ve biyolojik güvenlik laboratuvarının inşası için onay verildi.

SES (Çince): NYİDRON, Tibet Platosu Biyoloji Enstitüsü yetkilisi:

"Tibet'te çevrenin korunması gelecek nesillere yarayacak ve dünyanın diğer bölgeleri için de önem taşıyacak. Biyolojik araştırma alanında çalışanlar olarak, bunu her zaman aklımızda bulunduruyoruz, işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz ve Tibet'teki biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve ekolojik korumaya yönelik üzerimize düşen desteği veriyoruz."

2020 yılında yayımlanan resmi veriler, Tibet'te 9.600'den fazla yabani bitki çeşidinin tespit edildiğini gösterdi. Bu bitkilerin 214'ü, Nesli Tehlike Altındaki Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine ilişkin Sözleşme'de (CITES) listelenen nesli tükenmekte olan bitkiler.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor.(XHTV)