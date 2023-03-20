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Çin'in Tibet Bölgesindeki Basum Gölü'nden Nefes Kesen Manzara

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Çin'in Tibet Bölgesindeki Basum Gölü'nden Nefes Kesen Manzara

LHASA, 20 Mart (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Nyingchi kentinde yağan kar sonrası Basum Gölü'nden bir manzara görülüyor, 19 Mart 2023. (Fotoğraf: Jiang Fan/Xinhua)

LHASA, 20 Mart (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Nyingchi kentinde yağan kar sonrası Basum Gölü'nden bir manzara görülüyor, 19 Mart 2023. (Fotoğraf: Jiang Fan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Tibet Güncel Haberler

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