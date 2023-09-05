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Çin'in Tibet Bölgesinde Yaylalarda Arpa Hasadına Başlandı

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QAMDO, 5 Eylül 2023 (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde yer alan Qamdo kentinin Ra'og kasabasına bağlı Waba köyündeki yaylalarda arpa hasadı yapan köylüler, 4 Eylül 2023. (Fotoğraf: Tenzin Nyida/Xinhua)

QAMDO, 5 Eylül 2023 (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde yer alan Qamdo kentinin Ra'og kasabasına bağlı Waba köyündeki yaylalarda arpa hasadı yapan köylüler, 4 Eylül 2023. (Fotoğraf: Tenzin Nyida/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Eylül Tibet Güncel Haberler

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