Çin'in Tibet Bölgesinde Yaylalarda Arpa Hasadına Başlandı
QAMDO, 5 Eylül 2023 (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde yer alan Qamdo kentinin Ra'og kasabasına bağlı Waba köyündeki yaylalarda arpa hasadı yapan köylüler, 4 Eylül 2023. (Fotoğraf: Tenzin Nyida/Xinhua)
QAMDO, 5 Eylül 2023 (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde yer alan Qamdo kentinin Ra'og kasabasına bağlı Waba köyündeki yaylalarda arpa hasadı yapan köylüler, 4 Eylül 2023. (Fotoğraf: Tenzin Nyida/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel