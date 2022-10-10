HABER: Çin'in Tibet bölgesinde son 10 yılda ulaşım alanında sıçrama yaşandı

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Chuni köyünün çeşitli görüntüleri

2. SES (Çince): DAZHENG, Chuni köyü sakini

3. Nujiang Nehri üzerindeki köprünün çeşitli görüntüleri

4. Yol yapım çalışmasından çeşitli görüntüler

5. Tibet'teki yolların çeşitli görüntüleri

HABERİN İÇERİĞİ:

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde, demiryolu ve karayolu tesislerinin inşasına yapılan yoğun harcamalarla, yerel halkın yaşamlarında hızlı bir gelişim ve sürekli iyileşme sağlanıyor.

Chawalong kasabasına bağlı Chuni köyü, Nujiang Nehri'nin kıyısında yer alıyor.

Eskiden bu küçük köydekiler kasabaya ancak kurdukları bir halat düzeneği ya da kayalıklardan tırmanarak gidebiliyordu.

SES (Çince): DAZHENG, Chuni köyü sakini:

"Eskiden hayatımız çok zordu. Köyden çıkmak için yol yoktu. İlçe merkezine gitmek toplam yedi gün sürüyordu. Kasabaya gitmek bile üç günü buluyordu."

Kasım 2019'da Chuni'de Nujiang Nehri Köprüsü trafiğe açıldı. Böylece, köy ve kasaba arasındaki seyahat süresi üç günden üç saate düşürüldü.

Şimdi köydeki 43 hanedeki 247 kişinin tamamı halat düzeneğini kullanmak ya da kayalıklara tırmanmak zorunda oldukları bu hayata veda ediyor.

Tibet'in ulaştırma departmanına göre, 2012'den bu yana bölgenin ulaşım sektöründe sabit varlık yatırımı için 337 milyar yuandan (yaklaşık 50,4 milyar ABD doları) fazla harcama yapıldı.

Tibet'teki toplam yolların uzunluğu son 10 yılda yaklaşık 55.000 km artarak 120.000 km'ye ulaştı. Yolların 90.000 km'den fazlası kırsal alanda bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor. (XHTV)