Çin'in Tibet Bölgesinde Kutlanan Şeftali Çiçeği Festivalinden Renkli Görüntüler

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Nyingchi kentinde her yıl düzenlenen şeftali çiçeği festivali Salı günü başladı.

Festivalde dans gösterileri, geleneksel halk gösterileri, kamp ateşi etrafında toplanmalar ve defileler gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

SES 1 (Çince): CHEN CAN, Organizatör ekibinin üyesi:

"Şeftali çiçeği festivali, Nyingchi'nin ekonomik kalkınmasını desteklemek ve çeşitli etnik gruplardan insanlar arasındaki bağı güçlendirmek için önemli bir fırsat haline geldi. Bu yılki festival, 20 yıllık tarihinin en büyüğü. Şeftali çiçeği ekonomisinin Nyingchi'ye daha fazla ekonomik ve ekolojik fayda getirmesini ve Nyingchi'deki insanların yaşamlarının tıpkı şeftali çiçekleri gibi canlı olmasını umuyoruz."

Bu yılın ilk iki ayında Nyingchi'ye yurtiçi ve yurtdışından 1 milyonun üzerinde turist geldi. Bu sayı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 75 artışa işaret ediyor.

SES 2 (Çince): WANG GUANNING, Guangxi eyaletinin Nanning kentinden bir turist

"Çok etkileyici ve çok güzel. Buraya daha önce birkaç kez gelmiştim ama şeftali çiçeği festivali sırasında hiç gelmemiştim. ve bugün açılış töreni tek kelimeyle harikaydı. Etnik kültür cazibesiyle gözlerimizi kamaştırdı. Bu çok hoş. Ayrıca altyapı ve diğer tesisler de dahil olmak üzere bölgede meydana gelen büyük değişiklikleri de gördük. Her şey çok güzel."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nyingchi'den bildiriyor. (XHTV)