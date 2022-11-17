Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Tibet Bölgesinde Hava Kurtarma Ekibi Tatbikat Gerçekleştirdi

Güncel Haberler

Çin'in Tibet Bölgesinde Hava Kurtarma Ekibi Tatbikat Gerçekleştirdi

LHASA, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde yangınla mücadeleye yönelik acil müdahale eğitimi kapsamında Tibet'in hava kurtarma ekibi tarafından hava tatbikatı gerçekleştirildi, 12 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

LHASA, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde yangınla mücadeleye yönelik acil müdahale eğitimi kapsamında Tibet'in hava kurtarma ekibi tarafından hava tatbikatı gerçekleştirildi, 12 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Tibet Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title