Çin'in Tibet Bölgesinde Hava Kurtarma Ekibi Tatbikat Gerçekleştirdi Güncel Haberler LHASA, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde yangınla mücadeleye yönelik acil müdahale eğitimi kapsamında Tibet'in hava kurtarma ekibi tarafından hava tatbikatı gerçekleştirildi, 12 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xinhua) LHASA, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde yangınla mücadeleye yönelik acil müdahale eğitimi kapsamında Tibet'in hava kurtarma ekibi tarafından hava tatbikatı gerçekleştirildi, 12 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Tibet Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'in Tibet Bölgesinde Hava Kurtarma Ekibi Tatbikat Gerçekleştirdi - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.