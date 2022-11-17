Çin'in Tibet Bölgesinde Hava Kurtarma Ekibi Tatbikat Gerçekleştirdi
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LHASA, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde yangınla mücadeleye yönelik acil müdahale eğitimi kapsamında Tibet'in hava kurtarma ekibi tarafından hava tatbikatı gerçekleştirildi, 12 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xinhua)
LHASA, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde yangınla mücadeleye yönelik acil müdahale eğitimi kapsamında Tibet'in hava kurtarma ekibi tarafından hava tatbikatı gerçekleştirildi, 12 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel