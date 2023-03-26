Çin'in Tibet Bölgesinde Açan Şeftali Ağacı Çiçekleri Baharın Habercisi

İlkbaharın gelişiyle birlikte Çin'in güneybatısında bulunan Tibet Özerk Bölgesi'ne bağlı Nyingchi kentinin Bome ilçesindeki şeftali ağaçları tamamen çiçek açtı.

Popüler bir turizm bölgesi olan Bodui şeftali çiçeği vadisinde, şeftali ağaçları kaplı 25 kilometrekarelik alan olağanüstü bir manzara oluşturuyor.

Vadideki ağaçların tam olarak çiçek açması genellikle Mart ayının ortasında başlayıp Nisan ayının sonuna kadar devam ediyor.

Bome ilçesi son yıllarda kırsal canlanmayı teşvik etmek için turizm altyapısı ve ilgili hizmetleri iyileştirmeye devam etti.

2022'de 1 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği ilçe, 763 milyon yuanın (yaklaşık 111 milyon ABD doları) üzerinde gelir elde etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nyingchi'den bildiriyor.

(XHTV)