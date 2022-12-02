Çin'in Tıbbi Üç Boyutlu Baskı Merkezine Bir Bakış

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletindeki bir tıbbi üç boyutlu baskı merkezi, dijital görüntüleme ve hassas tıp uygulamasıyla birlikte üç boyutlu baskı teknolojisinin klinik uygulaması ve bilimsel araştırması üzerinde çalışıyor.

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletindeki bir tıbbi üç boyutlu baskı merkezi, dijital görüntüleme ve hassas tıp uygulamasıyla birlikte üç boyutlu baskı teknolojisinin klinik uygulaması ve bilimsel araştırması üzerinde çalışıyor.

Merkezden bir uzman, üç boyutlu yazıcılarla üretilmiş modellerin implantların ve diğer tıbbi cihazların yerleştirilmesini denemek için uygun araçlar olarak hizmet edebileceğini söylüyor.

SES 1 (Çince): WANG YİFAN, Zhengzhou Üniversitesi Birinci Bağlı Hastanesi'nin Tıbbi Üç Boyutlu Yazıcı Merkezi Yardımcı Mühendisi:

"Medikal üç boyutlu yazıcılarla üretilmiş modeller klinik ortamda doktorlara kolaylık getirebilir. Elimdeki model hastanın bilgisayarlı tomografi verilerine göre basılıyor. Veri ve modelin yardımıyla doktorlar stentin boyutunu test edip karar verebiliyorlar. Bu arada, gerçek organı olabildiğince simüle etmek için, modelin damar duvarı ve kapakçığı yumuşak yapılırken kalsifikasyon serttir. Bu, ameliyatın etkinliğini ve hatasızlığını büyük ölçüde artırabilir."

Merkez şu anda 15 farklı tipte üç boyutlu yazıcı ile donatıldı. Uzman, tıbbi bakımda üç boyutlu baskı teknolojisinin uygulanmasının kişiselleştirilmiş tedavi ihtiyaçlarını da karşılayabileceğine dikkat çekiyor.

SES 2 (Çince): WANG Yİ FAN, Zhengzhou Üniversitesi Birinci Bağlı Hastanesi'nin Tıbbi Üç Boyutlu Yazıcı Merkezi Yardımcı Mühendisi:

"Bu, hastanın kemik yapısına mükemmel uyum sağlayabilen üç boyutlu yazıcıda üretilmiş bir göğüs kemiği. Aynı zamanda kişiye özel hale getirilebilir. Onu daha hafif ve insan mekanik yapısıyla daha uyumlu hale getirmek için tasarlayıp işleyebiliriz.

Üç boyutlu baskı teknolojisinin sürekli gelişmesiyle birlikte bir gün klinik uygulamada yaygın olarak kullanılabileceğine inanıyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhengzhou'dan bildiriyor. (XHTV)