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Çin'in Tianzhou Kargo Uzay Misyonuna Hızlı Bir Bakış

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Çin'in Tianzhou kargo uzay aracı serisinin son misyonu Tianzhou-6, Hainan eyaletinden fırlatıldıktan sonra yörüngedeki Tiangong uzay istasyonuna kenetlendi.

Çin'in Tianzhou kargo uzay aracı serisinin son misyonu Tianzhou-6, Hainan eyaletinden fırlatıldıktan sonra yörüngedeki Tiangong uzay istasyonuna kenetlendi. İşte Tianzhou kargo uzay aracı serisinin binlerce kilometreye uzanan yolculuğundan bazı görüntüler.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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