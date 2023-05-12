Çin'in Tianzhou Kargo Uzay Misyonuna Hızlı Bir Bakış
Güncel Haberler
Çin'in Tianzhou kargo uzay aracı serisinin son misyonu Tianzhou-6, Hainan eyaletinden fırlatıldıktan sonra yörüngedeki Tiangong uzay istasyonuna kenetlendi.
Çin'in Tianzhou kargo uzay aracı serisinin son misyonu Tianzhou-6, Hainan eyaletinden fırlatıldıktan sonra yörüngedeki Tiangong uzay istasyonuna kenetlendi. İşte Tianzhou kargo uzay aracı serisinin binlerce kilometreye uzanan yolculuğundan bazı görüntüler.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.
(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel