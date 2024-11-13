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Çin'in Tianzhou-8 Kargo Uzay Aracı Fırlatmaya Hazırlanıyor

Çin'in Tianzhou-8 Kargo Uzay Aracı Fırlatmaya Hazırlanıyor
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Çin'in Tianzhou-8 kargo uzay aracı, kontrol ve testlerin ardından uzaya fırlatılmak üzere Hainan'daki fırlatma alanına taşındı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'in Tianzhou-8 kargo uzay aracı ve Uzun Yürüyüş-7 Y9 taşıyıcı roket kombinasyonu, çarşamba günü Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na dikey olarak nakledildi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'in Tianzhou-8 kargo uzay aracı ve Uzun Yürüyüş-7 Y9 taşıyıcı roketi, çarşamba günü fırlatma alanına nakledildi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Tianzhou-8 kargo uzay aracının çeşitli kontrol ve testlerin tamamlanmasının ardında uzaya fırlatılacağını kaydetti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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