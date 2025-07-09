Çin'in Tianzhou-8 Kargo Uzay Aracı Atmosfere Kontrollü Giriş Yaptı

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Tianzhou-8 kargo uzay aracı, çarşamba günü Beijing saatiyle 06.42'de atmosfere kontrollü şekilde yeniden giriş yaptı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, uzay aracının bileşenlerinin çoğunun atmosfere yeniden giriş sırasında yandığını, enkazın küçük bir kısmının da önceden belirlenmiş güvenli sulara düştüğünü bildirdi.

Astronotlar için erzak, yakıt ve uygulama ve bilimsel deney cihazları yüklü Tianzhou-8, Çin'in güneyinde bulunan Hainan ada eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan 15 Kasım 2024'te fırlatılmıştı.

Tianzhou-8, salı günü yörüngedeki Tiangong uzay istasyonu kombinasyonundan ayrılarak bağımsız uçuşa geçmişti.