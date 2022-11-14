Çin'in Tianzhou-4 Kargo Uzay Aracı Yeniden Atmosfere Girecek Güncel Haberler BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre, mürettebatlı Shenzhou-14 uzay misyonunu desteklemekle görevli Çin'in Tianzhou-4 kargo uzay aracının Salı günü kontrollü bir şekilde yeniden atmosfere girmesi planlanıyor. BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre, mürettebatlı Shenzhou-14 uzay misyonunu desteklemekle görevli Çin'in Tianzhou-4 kargo uzay aracının Salı günü kontrollü bir şekilde yeniden atmosfere girmesi planlanıyor. Ajans Pazartesi günü kısa bir açıklama yayınladı ve uzay aracının bileşenlerinin çoğunun atmosfere yeniden giriş sırasında yanacağını ve enkazın küçük bir bölümünün planlı şekilde Güney Pasifik sularına düşeceğini bildirdi. Tianzhou-4 kargo uzay aracı, Çin'in güneydeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan 10 Mayıs'ta uzaya fırlatılmıştı. Kargo aracı verilen tüm görevleri tamamladıktan sonra 9 Kasım'da uzay istasyonu kombinasyonundan ayrıldı ve bağımsız uçuşa geçti. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Uzay Aracı Güncel Haberler

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