Çin'in Tianzhou-4 Kargo Uzay Aracı, Uzay İstasyonundan Ayrıldı Güncel Haberler BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Çin'in uzay istasyonuna malzeme taşıyan Tianzhou-4 kargo uzay aracının, belirlenen tüm görevleri tamamladıktan sonra yörüngedeki istasyon kombinasyonundan Çarşamba günü Beijing saatiyle 14.55'te (TSİ 09. BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Çin'in uzay istasyonuna malzeme taşıyan Tianzhou-4 kargo uzay aracının, belirlenen tüm görevleri tamamladıktan sonra yörüngedeki istasyon kombinasyonundan Çarşamba günü Beijing saatiyle 14.55'te (TSİ 09.55) ayrılarak bağımsız uçuşa geçtiğini duyurdu. Çin'in güneyindeki Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan 10 Mayıs 2022'de fırlatılan Tianzhou-4, Çin'in uzay istasyonuna yaklaşık altı ton malzeme götürdü. CMSA, şu anda Tianzhou-4 kargo uzay uçağının iyi durumda olduğunu ve gelecekte yer kontrolüyle yeniden atmosfere gireceğini söyledi. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Uzay Aracı Pekin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'in Tianzhou-4 Kargo Uzay Aracı, Uzay İstasyonundan Ayrıldı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.