Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Tianzhou-4 Kargo Uzay Aracı, Uzay İstasyonundan Ayrıldı

Güncel Haberler

Çin'in Tianzhou-4 Kargo Uzay Aracı, Uzay İstasyonundan Ayrıldı

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Çin'in uzay istasyonuna malzeme taşıyan Tianzhou-4 kargo uzay aracının, belirlenen tüm görevleri tamamladıktan sonra yörüngedeki istasyon kombinasyonundan Çarşamba günü Beijing saatiyle 14.55'te (TSİ 09.

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Çin'in uzay istasyonuna malzeme taşıyan Tianzhou-4 kargo uzay aracının, belirlenen tüm görevleri tamamladıktan sonra yörüngedeki istasyon kombinasyonundan Çarşamba günü Beijing saatiyle 14.55'te (TSİ 09.55) ayrılarak bağımsız uçuşa geçtiğini duyurdu.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan 10 Mayıs 2022'de fırlatılan Tianzhou-4, Çin'in uzay istasyonuna yaklaşık altı ton malzeme götürdü.

CMSA, şu anda Tianzhou-4 kargo uzay uçağının iyi durumda olduğunu ve gelecekte yer kontrolüyle yeniden atmosfere gireceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Uzay Aracı Pekin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title