Çin'in Tianzhou-4 Kargo Uzay Aracı Atmosfere Girdi Güncel Haberler BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-14 mürettebatlı uzay görevini desteklemekle görevlendirilen Çin'in Tianzhou-4 kargo uzay aracının Salı günü yeniden atmosfere giriş yaptığını duyurdu. Beijing Uzay Kontrol Merkezi'nde hazırlanan temsili görselde, Çin'in uzay istasyonu çekirdek modülü Tianhe ve Tianzhou-3 kargo uzay aracı kombinasyonuyla kenetlenen kargo uzay aracı Tianzhou-4 görülüyor, 10 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Guo Zhongzheng/Xinhua) BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-14 mürettebatlı uzay görevini desteklemekle görevlendirilen Çin'in Tianzhou-4 kargo uzay aracının Salı günü yeniden atmosfere giriş yaptığını duyurdu. Uzay aracı, Beijing saatiyle 07.21'de (TSİ 02.21) kontrollü bir şekilde yeniden atmosfere girdi. Uzay aracının büyük bölümü atmosfere yeniden giriş sırasında yandı ve sadece küçük miktarda enkaz planlı şekilde Güney Pasifik sularına düştü. Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan 10 Mayıs'ta fırlatılan Tianzhou-4 kargo uzay aracı, Çin'in uzay istasyonuna yaklaşık altı ton malzeme götürdü. Ajanstan yapılan açıklamaya göre 9 Kasım'da uzay istasyonu kombinasyonundan ayrılan uzay aracı, uzay teknolojisi alanında testler yürüttü. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Uzay Aracı Pekin Güncel Haberler

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