Çin'in Tianzhou-4 Görevinde Kullanılacak Roket Fırlatma Sahasına Ulaştı - Haberler

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Çin'in Tianzhou-4 Görevinde Kullanılacak Roket Fırlatma Sahasına Ulaştı

Xinhua - Güncel
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Çin'in Tianzhou-4 Görevinde Kullanılacak Roket Fırlatma Sahasına Ulaştı

WENCHANG, 11 Nisan (Xinhua) — Çin İnsanlı Uzay Ajansı, roketin, halihazırda Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na nakledilmiş olan Tianzhou-4 kargo uzay aracıyla birlikte fırlatma sahasında monte edilip test edileceğini duyurdu. Ajans, fırlatma alanındaki tesislerin iyi durumda olduğunu ve göreve dahil olan tüm sistemlerde yapılan hazırlıkların sorunsuz bir şekilde ilerlediğini bildirdi.

WENCHANG, 11 Nisan (Xinhua) — Çin İnsanlı Uzay Ajansı, roketin, halihazırda Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na nakledilmiş olan Tianzhou-4 kargo uzay aracıyla birlikte fırlatma sahasında monte edilip test edileceğini duyurdu. Ajans, fırlatma alanındaki tesislerin iyi durumda olduğunu ve göreve dahil olan tüm sistemlerde yapılan hazırlıkların sorunsuz bir şekilde ilerlediğini bildirdi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Uzay Aracı, Nisan, Uzay, Güncel, Haberler

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