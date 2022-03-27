Çin'in Tianzhou-2 Kargo Uzay Aracı, Uzay İstasyonunun Çekirdek Modülünden Ayrıldı

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) — Ajans, Tianzhou-2'nin belirlenen tüm görevleri tamamlamasının ardından Beijing saatiyle 15.59'da (TSİ 10.59) Tiangong uzay istasyonunun çekirdek modülünden ayrıldığını belirtti. Tianzhou-2, yörüngedeki operasyonu sırasında bir dizi genişletilmiş uygulama testi gerçekleştirdi. Ajans, an itibarıyla iyi durumda olan uzay aracının Dünya'nın atmosferine, uygun bir saatte, yer kontrolü altında gireceğini ifade etti. Tianzhou-2, Çin'in uzay istasyonunun kilit teknolojileri doğrulama sürecinde uzaya gönderilen ilk kargo uzay aracı olmuştu. Uzay istasyonu için 6,8 ton malzeme taşıyan uzay aracı, Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan kıyılarında yer alan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan 29 Mayıs 2021'de fırlatılmıştı.

Xinhua / Güncel