Çin'in Tianwen-2 Keşif Aracı, Dünya ve Ay'ın Görüntülerini Yayımladı

Çin'in Tianwen-2 Keşif Aracı, Dünya ve Ay'ın Görüntülerini Yayımladı
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Çin Ulusal Uzay İdaresi, Tianwen-2 keşif aracının Dünya ve Ay'dan çektiği fotoğrafları yayımladı. Araç, yaklaşık 590.000 kilometre uzaktan başarılı bir şekilde görüntü almayı başardı.

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi salı günü Çin'in yörüngedeki Tianwen-2 keşif aracı tarafından çekilen Dünya ve Ay fotoğraflarını yayımladı.

İdareye göre keşif aracında bulunan dar görüş alanlı navigasyon sensörünün kısa süre önce Dünya ve Ay'ın görüntülerini başarıyla yakalaması, sistemin iyi performans sergilediğini gösteriyor.

Paylaşılan görüntüler arasında Tianwen-2'nin yaklaşık 590.000 kilometre uzaktan kaydettiği bir Dünya fotoğrafı ve yine aynı mesafeden çekilen bir Ay görüntüsü de yer alıyor. Dünyaya iletilen görüntüler, bilim insanları tarafından işlenerek son halini aldı.

İdare an itibarıyla Dünya'dan 12 milyon kilometrenin üzerinde bir uzaklıkta bulunan Tianwen-2'nin 33 günden fazla bir süredir yörüngede sorunsuz şekilde görevini sürdürdüğünü belirtti.

Çin, 29 Mayıs'ta bir asteroidden örnek alıp Dünya'ya getirmek üzere Tianwen-2 keşif aracını uzaya göndermişti. Görevin, asteroidlerin ve erken güneş sisteminin oluşum ve evrimine ışık tutması bekleniyor.

Tianwen-2 görevi, 10 yıl sürecek seferi boyunca Dünya'ya yakın geçen 2016HO3 kod adlı asteroidden örnek alma ve Mars'ın ötesindeki ana asteroid kuşağında yer alan 311P kuyruklu yıldızını inceleme şeklinde iki ana hedefe odaklanacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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