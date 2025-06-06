Çin'in Tianwen-2 Keşif Aracı Derin Uzayda Görevine Devam Ediyor

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi, Dünya'dan 3 milyon kilometreden fazla bir mesafeye ulaşan Tianwen-2 keşif aracının, 8 günden uzun bir süredir yörüngede sorunsuz şekilde faaliyet gösterdiğini duyurdu.

İdare, keşif aracının kamerasıyla çekilen ve güneş panelinin açılmış halini gösteren bir fotoğraf da yayımladı.

Çin, asteroidden örnek alıp Dünya'ya getirecek Tianwen-2 keşif aracını 29 Mayıs'ta uzaya göndermişti. Görevin, asteroidlerin ve erken güneş sisteminin oluşum ve evrimine ışık tutması bekleniyor.

Tianwen-2 görevi, 10 yıl sürecek seferi boyunca Dünya'ya yakın geçen 2016HO3 kod adlı asteroidden örnek alma ve Mars'ın ötesindeki ana asteroid kuşağında yer alan 311P kuyruklu yıldızını inceleme şeklinde iki ana hedefe odaklanacak.

Tianwen-2 keşif aracı, derin uzay yolculuğu sırasında enerji ihtiyacını karşılamak için dairesel ve esnek güneş panelleri kullanıyor.