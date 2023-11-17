Haberler

Çin'in Tianshan Dağları'ndan Muhteşem Kar Manzarası

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Tianshan Dağları'ndan çeşitli görüntülerÇin'in kuzeybatısındaki Xinjiang bölgesinde yağan karın ardından Tianshan Dağları'nın muhteşem manzarası.Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor.

Tianshan Dağları'ndan çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang bölgesinde yağan karın ardından Tianshan Dağları'nın muhteşem manzarası.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Doğa Güncel Haberler

title