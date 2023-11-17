Çin'in Tianshan Dağları'ndan Muhteşem Kar Manzarası
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Tianshan Dağları'ndan çeşitli görüntülerÇin'in kuzeybatısındaki Xinjiang bölgesinde yağan karın ardından Tianshan Dağları'nın muhteşem manzarası.Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor.
Tianshan Dağları'ndan çeşitli görüntüler
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang bölgesinde yağan karın ardından Tianshan Dağları'nın muhteşem manzarası.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel