Çin'in Tianjin Limanı'ndan Yapılan Dış Ticaret Ocak-Şubat Döneminde Arttı

TİANJİN, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bulunan Tianjin Limanı'ndan yapılan dış ticarette, ülkenin Kovid-19 müdahalesini optimize etmesinden sonra, yılın ilk iki ayında önemli bir büyüme kaydedildi.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bulunan Tianjin Limanı'ndan gündoğumu manzarası, 1 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

TİANJİN, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bulunan Tianjin Limanı'ndan yapılan dış ticarette, ülkenin Kovid-19 müdahalesini optimize etmesinden sonra, yılın ilk iki ayında önemli bir büyüme kaydedildi.

Yerel gümrük verileri, limandan yapılan dış ticaretin, Ocak-Şubat döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 büyüme kaydederek 309,26 milyar yuana (yaklaşık 44,99 milyar ABD doları) ulaştığını gösterdi. Böylece Tianjin Limanı, Çin'in en büyük 10 limanı arasında dış ticarette birinci sıraya gelmiş oldu.

Tianjin Gümrük İdaresi'ne göre limanın, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkeleriyle olan ticareti, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,8 artışla 107,22 milyar yuan olarak gerçekleşti. Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık üyeleriyle yapılan ticaret ise yüzde 20.3 artarak toplam 101.16 milyar yuana ulaştı.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, Avrupa Birliği, ABD, Avustralya ve Güney Kore, yılın ilk iki ayında limanın en büyük beş ticari ortağı oldu.