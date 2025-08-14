Çin'in Tianjin Limanı'nda Tamamen Elektrikli Römorkörler Hizmete Girdi

Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde, tamamen elektrikli dört römorkörden oluşan 'yeşil filo' denizle buluştu. Sıfır egzoz emisyonu ile çalışan römorkörler, limandaki operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor.

TİANJİN, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde yer alan bir limandan çarşamba günü tamamen elektrikli dört liman römorköründen oluşan "yeşil filo" denize açıldı.

Tianjin Limanı'da türünün en büyük filosunu oluşturan bu römorkörler, öncelikle limana giriş, çıkış, yanaşma ve ayrılma işlemlerinde gemilere yardımcı olacak.

Geleneksel römorkörlere kıyasla elektrikli modeller, sıfır egzoz emisyonu ve düşük gürültü ile çalışıyor. Her biri 5.400 beygir gücünde gelişmiş elektrik motorları ve akıllı kontrol sistemleriyle donatılan römorkörler, daha yüksek operasyonel verimliliği çok daha düşük maliyetle sunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
