Çin'in Tianjin Limanı'nda Konteyner Hacmi İlk Çeyrekte Yüzde 9,09 Arttı

TİANJİN, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin şehrinde yer alan Tianjin Limanı'nda 2023'ün ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,09 artışla yaklaşık 5,047 milyon TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) konteyner işlemden geçti.