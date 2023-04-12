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Çin'in Tianjin Limanı'nda Konteyner Hacmi İlk Çeyrekte Yüzde 9,09 Arttı

Çin'in Tianjin Limanı'nda Konteyner Hacmi İlk Çeyrekte Yüzde 9,09 Arttı

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TİANJİN, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin şehrinde yer alan Tianjin Limanı'nda 2023'ün ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,09 artışla yaklaşık 5,047 milyon TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) konteyner işlemden geçti.

Çin'in Tianjin Limanı'nda Konteyner Hacmi İlk Çeyrekte Yüzde 9,09 ArttıÇin'in kuzeyinde yer alan Tianjin Limanı'nda ilerleyen bir konteyner gemisi, 7 Nisan 2023. (Fotoğraf: Han Xilong/Xinhua)

TİANJİN, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin şehrinde yer alan Tianjin Limanı'nda 2023'ün ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,09 artışla yaklaşık 5,047 milyon TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) konteyner işlemden geçti.

Çin'in Tianjin Limanı'nda Konteyner Hacmi İlk Çeyrekte Yüzde 9,09 ArttıÇin'in kuzeyinde yer alan Tianjin Limanı'ndaki bir konteyner gemisi, 1 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

Çin'in Tianjin Limanı'nda Konteyner Hacmi İlk Çeyrekte Yüzde 9,09 ArttıÇin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'nın akıllı sıfır karbon terminalindeki bir konteyner gemisi, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Han Xilong/Xinhua)

Çin'in Tianjin Limanı'nda Konteyner Hacmi İlk Çeyrekte Yüzde 9,09 ArttıÇin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'nın Pasifik uluslararası konteyner terminalinde kamyonlarla taşınan konteynerler, 11 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

Çin'in Tianjin Limanı'nda Konteyner Hacmi İlk Çeyrekte Yüzde 9,09 ArttıÇin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'nın akıllı sıfır karbon terminalindeki bir konteyner gemisi, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Han Xilong/Xinhua)

Çin'in Tianjin Limanı'nda Konteyner Hacmi İlk Çeyrekte Yüzde 9,09 ArttıÇin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'nın Pasifik uluslararası konteyner terminalinde kamyonlarla taşınan konteynerler, 11 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

Çin'in Tianjin Limanı'nda Konteyner Hacmi İlk Çeyrekte Yüzde 9,09 ArttıÇin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'nda gemilere yüklenmeyi bekleyen araçlar, 10 Nisan 2023. (Fotoğraf: Xia Desong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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