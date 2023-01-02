Çin'in Tianjin Kentindeki Fotovoltaik Projenin İnşası Son Aşamaya Geçti Güncel Haberler Çin'in Tianjin kentindeki devasa fotovoltaik projenin inşası son aşamaya girdi. Çin'in Tianjin kentindeki devasa fotovoltaik projenin inşası son aşamaya girdi. 1.000 megavatlık kurulu kapasiteye sahip Huadian Haijing Fotovoltaik Projesi, Çin İnşaat Üçüncü Mühendislik Bürosu Grup Limited Şirketi tarafından üstleniliyor. Proje; yeşil enerji, tuz sektörü, balıkçılık ve turizmi biraraya getirmeyi amaçlıyor. Her yıl yaklaşık 500.000 ton standart kömür tasarrufu sağlama ve 1,25 milyon ton karbondioksit emisyonu azaltma kapasitesine sahip projenin bu yılın Mart ayında tamamlanmasıyla yılda ortalama 1,7 milyar kilovat-saat elektrik üretmesi bekleniyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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