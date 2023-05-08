Çin'in Tianjin Kentindeki Balık Çiftlikleri Yıllık 18,6 Milyar Üreme Kapasitesine Sahip

Tianjin Belediyesi'ndeki Binhai Yeni Bölgesi'nde bulunan endüstri parkındaki balık çiftlikleri, yerel su kültürü endüstrisinin yüksek kaliteli kalkınmasını kolaylaştırmak için balık ve karides yetiştirmekle meşgul.

Tianjin Belediyesi'ndeki Binhai Yeni Bölgesi'nde bulunan endüstri parkındaki balık çiftlikleri, yerel su kültürü endüstrisinin yüksek kaliteli kalkınmasını kolaylaştırmak için balık ve karides yetiştirmekle meşgul.

1,2 milyon metrekare üreme alanı ve yıllık yaklaşık 18,6 milyar üreme kapasitesine sahip modern ziraat endüstri parkı, 90'dan fazla su ürünleri işletmesine ev sahipliği yapıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)