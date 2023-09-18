Çin'in Tianjin Kentinde Yaklaşık 1.000 Drone ile "Uçan Ejderha" Gösterisi Düzenlendi
Tianjin'de drone kullanılarak yapılan "uçan ejderha" gösterisinden çeşitli görüntülerÇin'in Tianjin kentinde yaklaşık 1.000 drone kullanılarak düzenlenen "uçan ejderha" gösterisi izleyicileri büyüledi.
Tianjin'de drone kullanılarak yapılan "uçan ejderha" gösterisinden çeşitli görüntüler
Çin'in Tianjin kentinde yaklaşık 1.000 drone kullanılarak düzenlenen "uçan ejderha" gösterisi izleyicileri büyüledi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor.(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel